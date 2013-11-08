Рівне: у більярдному клубі виникла пожежа, евакуювали 15 осіб
11:02, 08 листопада 2013Новини регіонів
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Загиблих і травмованих немає
Вчора ввечері у Рівному з більярдного клубу «Піраміда», де виникла пожежа, евакуювали 15 відвідувачів.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вогнем було пошкоджено дерев’яне вікно у підсобному приміщенні. Клуб розташований на двох поверхах триповерхової будівлі.
До прибуття рятувальників пожежу ліквідував персонал закладу.
Співробітники ГУ ДСНС у Рівненській області провели евакуацію 15 відвідувачів більярдного клубу на свіже повітря. Загиблих і травмованих немає.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС у Рівненській області.
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