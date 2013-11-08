Рівне: у більярдному клубі виникла пожежа, евакуювали 15 осіб

Вчора ввечері у Рівному з більярдного клубу «Піраміда», де виникла пожежа, евакуювали 15 відвідувачів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вогнем було пошкоджено дерев’яне вікно у підсобному приміщенні. Клуб розташований на двох поверхах триповерхової будівлі.

До прибуття рятувальників пожежу ліквідував персонал закладу.

Співробітники ГУ ДСНС у Рівненській області провели евакуацію 15 відвідувачів більярдного клубу на свіже повітря. Загиблих і травмованих немає.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС у Рівненській області.