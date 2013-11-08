На Миколаївщині трагічно загинула сім'я

У Вознесенську Миколаївської області міліція розслідує загибель сім`ї, дві жінки з якої згоріли, а чоловік повісився.

Як повідомили УНІАН у міліції, трупи було виявлено 7 листопада.

До чергової частини Вознесенського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від чергового Вознесенського міжрайонного відділу ДСНС, про те, що при гасінні пожежі в житловому будинку у Вознесенську, виявлено тіла двох жінок, власниці будинку 1928 року народження та її невістки 1961 року народження, в яких було виявлено тілесні ушкодження несумісні з життям.

Оперативно-слідча група Вознесенського міськвідділу міліції на місці встановила, що в цьому будинку проживала сім`я з трьох осіб - дружина з чоловіком і його мати. На момент огляду місця пригоди чоловік у домоволодінні був відсутній.

Сусіди та знайомі сім`ї повідомили, що останнім часом між дружиною та чоловіком виникали конфліктні ситуації.

Цього ж дня до міліції надійшло повідомлення про те, що в одній з лісосмуг Вознесенська виявлено труп чоловіка в повішеному стані. Було встановлено, що це труп чоловіка, який також жив у будинку, де сталася пожежа.

Зараз співробітники міліції з`ясовують усі обставини трагічної пригоди.

Тіла загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділенням Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб).