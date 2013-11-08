У Львові внаслідок ДТП травмовано 4-х підлітків

У Львові внаслідок зіткнення легкового автомобіля «Toyota» з маршрутним автобусом травмувався водій та троє пасажирів легковика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 7 листопада о 21.30 на перехресті проспекту Червоної Калини та вулиці Сихівської.

18-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Toyota», не виконав вимогу дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу», не пропустив на перехресті маршрутним автобусом (таксі) «А-191» і та скоїв з ним зіткнення.

Внаслідок ДТП травмувався водій автомобіля та троє його пасажирів - дівчата, віком 17-18 років. Медики діагностували у постраждалих синці та забої. Після надання необхідної допомоги, їх відпустили додому.

Пасажири автобусу не постраждали.