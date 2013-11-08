Вінниччани вимагають зупинити медичну реформу

15:44, 08 листопада 2013
Новини регіонів
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Пікетують облраду

У Вінниці близько 200 прихильників ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та партії «Удар» провели пікетування приміщення облради з вимогою скасувати реформу системи охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники сьогодні, 8 листопада, стояли перед приміщенням облради, де проходила сесія Вінницької обласної ради, із прапорами політичних партій та лозунгами: «Здоров’я нації понад усе», «Винних до відповідальності», тощо.

Ініціативна група передала звернення до голови обласної ради Сергія Татусяка та до депутатів обласної ради в якому просить депутатів направити звернення до ВР для скасування закону про реформу медицини в пілотних регіонах та ліквідувати негативні наслідки спричиненні запровадженням цієї реформи.

«Внести на розгляд сесії Верховної Ради України проект рішення про скасування «Закону про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві», як такого, що спричинив громадське збурення і негативні наслідки у сфері охорони здоров’я Вінницької області», - сказано у зверненні.

Учасники пікету ухвалили резолюцію, яку наприкінці сесії передали на розгляд депутатам облради. У цій резолюції, окрім вимог щодо скасування медреформи, також зазначено, що мешканці Вінницької області провели підписну кампанію «Зупинимо медичний геноцид» в рамках якої зібрали 98 тисяч підписів громадян за скасування цього пілотного реформування галузі охорони здоров’я.

Голова облради Татусяк пообіцяв, що створена робоча група із депутатів облради розгляне відповідні звернення.

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