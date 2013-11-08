Батько, який сам виховує 8 дітей, одержав будинок

Сьогодні в Антрациті Луганської області голова облдержадміністрації Володимир Пристюк вручив ключі від будинку багатодітному батьку Михайлу Долгову, який сам виховує восьмеро дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, 5 листопада за ініціативою губернатора і народного депутата України Яна Табачника для цієї сім`ї придбано житловий будинок.

Одноповерховий будинок, збудований в 1985 році, складається з 3-х житлових кімнат. Загальна площа будинку – 142 кв. м, житлова площа – 65,4 кв.м. В будинку проведено капітальний ремонт: замінено вікна, підлогу, шпалери, проведено каналізацію, облаштовано ванну кімнату.

Є земельна ділянка загальною площею 14 соток. На прилеглій до будинку території розташовані колодязь, підвал, господарські споруди. Двір заасфальтований.

На ремонт будинку з місцевого бюджету виділено 200 тис. грн.

Мати багатодітної сім`ї – Долгова Людмила – померла в 2011 році під час пологів. Шефську допомогу сім`ї вже надають одна з шахт міста і два магазини, які на новосіллі приготували для сім`ї Долгових подарунки – побутову техніку (пральну машинку і холодильник). А губернатор подарував комп`ютер.