У Луганську троє осіб загинули від отруєння чадним газом
10:20, 11 листопада 2013Новини регіонів
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У приватному будинку
У Луганську троє осіб загинули від отруєння чадним газом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тіла 3 загиблих було виявлено у приватному житловому будинку Луганська вчора, 10 листопада, о 17.57.
Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом, йдеться в повідомленні.
Пожежні підрозділи не викликались, додали в ДСНС.
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