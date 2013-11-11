У Луганську троє осіб загинули від отруєння чадним газом

У приватному будинку

У Луганську троє осіб загинули від отруєння чадним газом. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тіла 3 загиблих було виявлено у приватному житловому будинку Луганська вчора, 10 листопада, о 17.57. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом, йдеться в повідомленні. Пожежні підрозділи не викликались, додали в ДСНС.

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