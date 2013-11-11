У Китаї оголосили найвищий рівень небезпеки

Влада Китаю оголосила найвищий, червоний рівень небезпеки через наближення руйнівного тайфуну "Хайян".

З прибережних територій евакуюють населення, передає ТСН

У південній острівній китайській провінції Хайнань з прибережних районів були евакуйовані 13 тис. осіб, 400 кораблям віддали наказ негайно повернутися у свої порти. У двох аеропортах провінції - в Саньї, яка є головним туристичним центром Хайнань, і в Хайкоу - скасовано або затримано більше 200 авіарейсів.

Першим під удар "Хайяну", який визнаний найпотужнішим і найбільш руйнівним тайфуном в нинішньому році, потрапили Філіппіни, де, за попередніми даними, загинули більше 10 тис. осіб.