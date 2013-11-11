Черкащина отримає 37 машин швидкої допомоги

Черкаська область отримає 37 машин швидкої допомоги, закуплених за результатами тендеру, проведеного МОЗ України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Департаменту охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації з посиланням на директора КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Владислава Свириденка, з 37 автомобілів швидкої медичної допомоги, 4 швидких будуть класу А (лінійна терапія), 28 - машини класу В (інтенсивна терапія) і 5 автомобілі класу С (реанімобіль). Третина автомобілів надійде в грудні 2013 року, а решта – протягом І кварталу 2014 року.

За словами Свириденка, 2014 року усі працівники екстреної медичної допомоги пройдуть перепідготовку, щоб оволодіти сучасними методиками надання допомоги у екстрених випадках на новому обладнанні.

Довідка УНІАН. Наразі на балансі Центру екстреної допомоги та медицини катастроф області знаходяться 103 бригади швидкої допомоги. Станом на 7 листопада бригадами швидкої медичної допомоги здійснено більше 307 тис. виїздів, за добу вони обслуговують в середньому 800 викликів.