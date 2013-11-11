В Черкаській області чоловік вирив на городі 25 снарядів
16:14, 11 листопада 2013Новини регіонів
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Працюють сапери
В Черкаській області у селі Дацьки Корсунь-Шевченківського району 10 листопада 34-річний господар під час проведення земляних робіт на присадибній ділянці вирив 25 снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, рятувальники, які прибули на місце за викликом, ідентифікували їх як 76-міліметрові артилерійські снаряди. Вилучення та знищення боєприпасів саперами аварійно-рятувального загону спецпризначення заплановано на 11 листопада.
До цього часу всі земляні роботи призупинені.
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