В Черкаській області чоловік вирив на городі 25 снарядів

В Черкаській області у селі Дацьки Корсунь-Шевченківського району 10 листопада 34-річний господар під час проведення земляних робіт на присадибній ділянці вирив 25 снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, рятувальники, які прибули на місце за викликом, ідентифікували їх як 76-міліметрові артилерійські снаряди. Вилучення та знищення боєприпасів саперами аварійно-рятувального загону спецпризначення заплановано на 11 листопада.

До цього часу всі земляні роботи призупинені.