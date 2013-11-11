Тернопільщина: причиною масового мору птиці став грибок

Причиною масової загибелі птиці на Тернопільщині стало ураження грибком.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу забезпечення протиепізоотичних заходів головного управління ветеринарної медицини в Тернопільській області Володимир Марків, у київській лабораторії, куди направили на обстеження загиблих курчат, встановили, що причиною їх смерті став аспергильоз – хвороба, викликана різними видами цвілевих грибів роду Aspergillus.

«Від цієї хвороби гине від 40 до 90% молодняка, буває і всі 100%. Щось подібне сталося і в даному господарстві, там було до 50 тис. курчат, а залишилося кілька тисяч», – розповів Марків.

За його даними, курчат привезли з Польщі в однодобовому віці.

При цьому, на думку Марківа, зараження відбулося вже в Україні.

«Курчата могли заразитися від соломової підстилки, могли і від кормів. Але складові корму: соя, кукурудза, премікси надходили від різних постачальників і зараз встановити, що саме буле уражено грибком, вже фактично неможливо», – зазначив начальник відділу.

За його даними, усю загиблу птицю було доставлено для утилізації на ветсанзавод в селі Острів Тернопільського району, який виробляє із загиблих тварин та птиці кісткове борошно для міндобрив.

В самому господарстві вподовж трьох місяців проходитиме санітарна чистка, в даний період птицю туди не завозитимуть.

За даними Марківа, масова загибель птиці мала місце лише в одному господарстві, аналогічних інцидентів останнім часом на Тернопільщині не фіксували.

Як повідомляв УНІАН, на птахофермі в Зборівському районі Тернопільської області з 28 по 30 жовтня загинуло 17 тис. голів птиці. В Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України запевнили, що епідемії немає, і цей інцидент не несе небезпеки для здоров`я людей.