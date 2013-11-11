Тернопільщина: причиною масового мору птиці став грибок
Загинуло понад 40 тис. голів
Причиною масової загибелі птиці на Тернопільщині стало ураження грибком.
Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу забезпечення протиепізоотичних заходів головного управління ветеринарної медицини в Тернопільській області Володимир Марків, у київській лабораторії, куди направили на обстеження загиблих курчат, встановили, що причиною їх смерті став аспергильоз – хвороба, викликана різними видами цвілевих грибів роду Aspergillus.
«Від цієї хвороби гине від 40 до 90% молодняка, буває і всі 100%. Щось подібне сталося і в даному господарстві, там було до 50 тис. курчат, а залишилося кілька тисяч», – розповів Марків.
За його даними, курчат привезли з Польщі в однодобовому віці.
При цьому, на думку Марківа, зараження відбулося вже в Україні.
«Курчата могли заразитися від соломової підстилки, могли і від кормів. Але складові корму: соя, кукурудза, премікси надходили від різних постачальників і зараз встановити, що саме буле уражено грибком, вже фактично неможливо», – зазначив начальник відділу.
За його даними, усю загиблу птицю було доставлено для утилізації на ветсанзавод в селі Острів Тернопільського району, який виробляє із загиблих тварин та птиці кісткове борошно для міндобрив.
В самому господарстві вподовж трьох місяців проходитиме санітарна чистка, в даний період птицю туди не завозитимуть.
За даними Марківа, масова загибель птиці мала місце лише в одному господарстві, аналогічних інцидентів останнім часом на Тернопільщині не фіксували.
Як повідомляв УНІАН, на птахофермі в Зборівському районі Тернопільської області з 28 по 30 жовтня загинуло 17 тис. голів птиці. В Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України запевнили, що епідемії немає, і цей інцидент не несе небезпеки для здоров`я людей.