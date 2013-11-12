На Черкащині розпочалося цвітіння дерев

У Черкаській області через теплу погоду в результаті теплового стресу на деревах розпочалося поодиноке цвітіння.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, через несвоєчасне тепло триває активний період вегетації озимини, хоча, за багаторічними даними, середня дата припинення вегетації - 3 листопада, а найбільш пізня – 5 грудня. За спостереженнями метеостанцій області, на полях, засіяних до 15 жовтня, у озимини спостерігається листоутворення та кущіння. Аномальне тепло на початку листопада відіграло позитивну роль в розвитку озимих, які знаходяться переважно у доброму стані перед зимівлею. Подальший їх стан залежатиме від характеру зими.

Температурний фон минулих вихідних в області знаходився у межах +9-11º і відповідав середині жовтня. В цілому перша декада листопада на Черкащині виявилася аномально-теплою, з показниками температурного фону на 6-7º вище кліматичної норми. В окремі дні був встановлений рекорд максимальної температури повітря за весь період історії спостережень в області.

За прогнозом погоди, у найближчі кілька діб спостерігатиметься антициклональний режим погоди, температурний фон суттєво не зміниться. Температура повітря вночі +3-8º, вдень +8-13º, суттєвих опадів не очікується.

Із 14 листопада розпочнеться зниження температурного фону – вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +1-6º, вдень – до +4-9º.