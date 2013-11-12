Миколаївщина: на молоду чоловіка напала скажена лисиця
13:14, 12 листопада 2013Новини регіонів
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Введено карантин
На території села Біла Криниця Березнеговатського району Миколаївської області введено карантин у зв`язку з нападом лисиці на людину.
Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у Миколаївській області, карантин був введений з 11 листопада за рішенням Березнеговатської протиепізоотичної комісії.
Як повідомили в управлінні, 8 листопада на території приватного домогосподарства лисиця напала на власника будинку, 1992 р.н., і його собак. Селяни вбили лисицю. Патологічний матеріал був направлений до Миколаївської обласної лабораторії ветеринарної медицини. 11 листопада ймовірний діагноз «сказ» був підтверджений.
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