Миколаївщина: на молоду чоловіка напала скажена лисиця

На території села Біла Криниця Березнеговатського району Миколаївської області введено карантин у зв`язку з нападом лисиці на людину.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у Миколаївській області, карантин був введений з 11 листопада за рішенням Березнеговатської протиепізоотичної комісії.

Як повідомили в управлінні, 8 листопада на території приватного домогосподарства лисиця напала на власника будинку, 1992 р.н., і його собак. Селяни вбили лисицю. Патологічний матеріал був направлений до Миколаївської обласної лабораторії ветеринарної медицини. 11 листопада ймовірний діагноз «сказ» був підтверджений.