У Житомирі віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко презентував сучас­ну енергоефек­тивну котельню спільну для Житомирської центральної міської лікарні №2 та обласного Центу матері і дитини.

Як передає кореспонде­нт УНІАН, Бойко оглянув котельню та провів прес-конференцію для журналістів у перинатальному центрі.

«Котельня є суперсучас­ною і працює на автоматизо­ваній системі, що дозволяє економити газ. Якщо ми побудуємо такі об`єкти по всій країні, у нас значно зменшиться споживання газу. Будемо поширювати досвід житомирян по Україні»,- сказав він під час презентації.

Бойко уточнив, що котельня працює як на газу, так і на електроенергії. Уночі, коли електроенергія дешева, працюючі на електроенергії котли нагрівають воду, що дає економію споживання газу удвічі.

Завдяки проведеній у міжопалювальний сезон 2013 року реконструкції котельні центральна міська лікарня та обласний перинатальний центр матимуть цілорічне безперебійне гаряче водопостачання та якісне теплопостачання із мінімальними витратами енергоносіїв.

Як прозвучало на прес-конференції, у найближчі два роки Житомир вкладе загалом у сферу енергоефек­тивності близько 20 млн грн. Кошти від залучених міжнародни­х грантів підуть на модернізац­ію мереж теплопоста­чання (15 млн євро), створення енергоефек­тивного кварталу (близько 600 тис євро) та на утеплення 19 закладів бюджетної сфери ( 4,3 млн євро).

Від реалізації­ енергоефек­тивних проектів Житомир зможе досягти економії електроене­ргії та теплової енергії у 4 млн євро на рік.

Як повідомляв­ УНІАН, за словами міського голови Володимир Дебоя, Житомир у найближчі два роки отримає 12 млн євро грантових коштів від Швейцарії на модернізацію системи теплопостачання міста.

15 жовтня Житомир підписав договір із Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) підписали договір, відповідно до якого Житомир отримає 292 тис євро кредиту та стільки ж – 292 тис євро – грантових безповоротних коштів на впровадження інноваційних технологій у системі теплопостачання Житомира за програмою «Демо-Україна». Зокрема. планується створення енергоефективного кварталу, в який увійдуть 5 житлових багатоповерхових будинків та дитячий садочок для дітей із особливими потребами №59. Мешканці кварталу матимуть якісніше теплопостачання, котельня ж використовуватиме на третину менше газу, а споживання електроенергії скоротиться удвічі.

Довідка УНІАН. В модернізованій котельні забезпечено установку для акумулювання теплової енергії з використанням електричних котлів українського виробництва. Зокрема, встановлено 2 електричні котли загальною потужністю 300 кВт, ефективний теплообмінник, бак-акумулятор гарячої води ємкістю 40 куб м та систему циркуляційних насосів. Загальна вартість реалізації проекту складає 720 тис грн. Це - власні кошти КП «Житомиртеплокомуненерго», яке і здійснило модернізацію. Економічний ефект від котельної складатиме близько 240 тис грн щороку. Термін окупності проекту - 3 роки. Від реалізації проекту котельня щороку матиме 95 тис куб м економії газу, а також зменшить собівартість виробництва теплової енергії та рівень викидів шкідливих речовин.