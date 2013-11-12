У Севастополі успішно ліквідували авіабомбу в 1 тонну

У Севастополі успішно ліквідували авіаційну бомбу SD-1000 вагою в 1 тонну, виявлену 8 листопада жителями міста в районі селища Жовтневе Балаклавського району.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 9.30 бомбу фахівцями аварійно-рятувального загону особливого призначення ДСНС було завантажено на спеціальний автомобіль і о 10.15 колона почала рух у район спеціального полігону. Об 11.52 авіабомбу було ліквідовано шляхом направленого підриву на спецполігоні неподалік від с. Хмельницьке Балаклавського району м. Севастополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС України в м. Севастополі, до роботи з боєприпасом були допущені лише 12 осіб - професійних піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які пройшли спеціальну підготовку і мали досвід роботи з вибухонебезпечними предметами часів Великої Вітчизняної війни.

З метою забезпечення безпеки, жителів трьох населених пунктів було тимчасово відселено із зони можливого ураження: з будинків, місць масового перебування людей і підприємств, розташованих поблизу маршруту проходження колони. Співробітниками міліції було забезпечено оточення території й перекриття транспортної розв`язки.

У районі проведення робіт побував голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба.

За даними прес-служби Управління ДСНС у місті Севастополі, сьогодні пройде засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому буде проаналізовано підсумки спецоперації зі знешкодження боєзапасу.

Як повідомляв УНІАН, німецьку уламково-фугасну авіаційну бомбу SD-1000 вагою в 1 тонну було виявлено 8 листопада жителями міста в районі селища Жовтневе Балаклавського району. Бомба знаходилася поблизу Інкерманського Свято-Климентівського чоловічого печерного монастиря, за 140 метрів від залізничної колії та за 160 метрів від найближчого житлового будинку. За інформацією Управління ДСНС у місті Севастополі, вага вибухової речовини знайденої авіабомби – 540 кілограмів, радіус можливого розльоту уламків становить близько 1500 метрів, радіус ударної хвилі -1160 метрів.