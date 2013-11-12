На Луганщині чоловіка поранило під час розбирання снаряда

У Луганській області від вибуху снаряда під час розбирання постраждав чоловік.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області, сьогодні о 11.30 до травматологічного відділення міської лікарні м. Антрацит був госпіталізований чоловік, який постраждав від вибуху снаряда під час розбирання.

Згідно з повідомленням, 63-річного жителя селища Щетове м. Антрацита госпіталізовано з діагнозом: ампутація 2-3 пальців лівої руки, рвана рана лівої кисті, травматична екстрадиція нижніх зубів.

Співробітники міліції встановили, що чоловік знайшов у лісосмузі біля селища Щетове артилерійський снаряд калібру 45 мм часів Великої Вітчизняної війни і приніс його додому. У дворі він спробував його розібрати. Під час розбирання снаряд вибухнув.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться перевірка.