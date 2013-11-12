У Києві розікрали 10 млн для закупівлі медобладнання

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві викрили діяльність злочинної групи, яка підозрюється в розкраданні грошових коштів у особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, у кишенях зловмисників «осіло» близько 10 мільйонів гривень, які призначалися для закупівлі медичного обладнання в Головний військовий госпіталь.

Організатором цієї фінансової оборудки виступав посадовець військово-медичного департаменту Міністерства оборони України. Злочинна схема полягала в махінаціях з розрахунковою документацією на справжню вартість та митне оформлення медичного обладнання для військового госпіталю.

За матеріалами УБОЗ ГУМВС України в м. Києві слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України відкрито кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 423 Кримінального кодексу України «Зловживання військової службової особи владою або службовим становищем», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до скоєння цього злочину. Слідство у справі триває.