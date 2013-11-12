Прийняли Тернопільську обласну програму з гепатитів В і С

Тернопільська обласна рада прийняла обласну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2012 - 2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, програма спрямована на зниження захворюваності населення області вірусними гепатитами В і С, попередження інвалідизації та летальності, пов`язаної з розвитком ускладнень, таких як цироз печінки та первинна гепатоцелюлярна карцинома.

Загалом на фінансування програми заплановано використати 10 млн грн, з них 7,54 млн – з бюджету області, 2,46 млн грн – з місцевих бюджетів.

Ці кошти буде використано зокрема на відкриття міжрайонних гепатологічних кабінетів, придбання реактивів для скринінгового обстеження на маркери вірусних гепатитів, запровадження пункційної біопсії печінки, централізоване придбання препаратів для хворих області, що потребують противірусної терапії.

Завдяки реалізації програми заплановано збільшити виявлення хворих на хронічні гепатити В і С у 2-3 рази, зменшити захворюваність гострим вірусним гепатитом В у 2-3 рази, знизити на 30-40% рівень смертності серед хворих на хронічний вірусний гепатит В і С, підвищити кваліфікацію спеціалістів, залучених до роботи з протидії вірусних гепатитів, удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування інфікованих і хворих.

За дану програми проголосували усі 85 зареєстрованих депутатів облради.

Довідка УНІАН. В Тернопільській області рівень захворюваності гострим вірусним гепатитом В коливається в межах 4,6-2,3 на 100 тисяч населення, у місті Тернопіль – 6,8-4,1 на 100 тисяч населення. Ці показники є нижчими, ніж в цілому по Україні (14,6-6,31 на 100 тисяч населення).