Лікарням Києва можуть дозволити розпоряджатися своєю землею

Київрада на сесії 13 листопада розгляне цілу низку рішень про виділення землі дитячим садкам, школам, медичним закладам. Усі ці установи отримують право розпоряджатися земельними ділянками, на яких знаходяться, виключно «для експлуатації та обслуговування», як значиться в текстах проектів рішень.

Зокрема, на нинішній сесії Київрада може дати згоду на виділення землі для середньої школи №111 ім. Ковпака, що на вул. Здолбунівській, 7-б, для середньої школи №328 ім. Гонгадзе, що на вул. Урлівській, 19-б, №266 на вул. Архітектора Вербицького, а також Скандинавської гімназії на вул. Б. Гмирі. Також депутатам запропонують дати дозвіл на розробку проекту землеустрою для відведення земельної ділянки Київському міському психоневрологічному диспансеру №5 на вул. Виборзькій, 89, де розташована поліклініка зазначеного закладу.

Як зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж, подібні землевідводи робляться насамперед з метою захистити об`єкти соціальної інфраструктури від зазіхань забудовників.

- Земля виділяється школам і лікарням не для того, щоб вони щось будували на своїй території, а саме навпаки, щоб захистити їх території від зазіхань забудовників. Адже якщо ділянка нічия, то будь-який забудовник цілком може рано чи пізно розпочати процедуру оформлення цієї землі під своє комерційне будівництво. Щоб такого не сталося, КМДА за дорученням Олександра Попова ще з минулого року здійснює передачу у власність бюджетних установ ділянок, на яких вони розташовуються, – каже Віктор Корж.

Крім лікарень і шкіл, на найближчій сесії планується вирішити питання землекористування низки комунальних та державних структур. Зокрема, структурних підрозділів управління МВС у м. Києві. Всього в порядку денному сесії 13 листопада 61 питання стосується видачі дозволів на розробку проектів землеустрою для юридичних осіб, 13 питань – землевідведення окремим громадянам, 16 питань – подовження термінів оренди. Окремим пунктом виділено 23 проекти рішення, в яких йдеться про виділення землі комунальним підприємствам для проведення інфраструктурних робіт (ремонту інженерних мереж та об`єктів Київенерго, будівництва автостоянок, паркінгів тощо). Близько 20 питань – відмови у виділенні землі, продажу та подовження термінів оренди.