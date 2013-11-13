Тернопільщина: на боротьбу з туберкульозом виділено 38,4 млн

Тернопільська обласна рада на сесії 12 листопада затвердила обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, метою програми є зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу шляхом застосування лабораторної та рентгенологічної діагностики, зменшення випадків запущених форм серед вперше виявлених хворих і поєднання комплексу методів ранньої діагностики, зниження розвитку мультирезистентного туберкульозу серед хворих.

Кошторис програми становить 38,435 млн грн, з них 35,02 млн грн заплановано отримати з обласного бюджету, 3,415 млн грн – з місцевих бюджетів.

Дані кошти буде використано на утворення в складі Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру відділення для стаціонарного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, закупівлю витратних матеріалів для діагностики туберкульозу, обслуговування виїзних флюорографів для обстеження сільського населення, забезпечення протитуберкульозних закладів дезинфекційними камерами та дезинфекційними засобами, бактерицидними ультрафіолетовими випромінювачами, установками для утилізації медичних відходів.

За даними обласного управління охорони здоров’я, яке розробляло програму, її реалізація дасть змогу щороку знижувати не менш як на 1% рівень захворюваності та смертності від туберкульозу (становитиме 4% при виконанні програми), знизити показник частоти переривання лікування на 10%, забезпечити залучення понад 80% медичних працівників до навчання за міжнародними стандартами. У результаті стабілізації епідемічної ситуації очікується зменшення видатків з державного та обласного бюджету, передбачених для запобігання поширенню туберкульозу.

Довідка УНІАН. Захворюваність туберкульозом в Тернопільській області за 9 місяців 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась з 40,5 до 37,5 випадків на 100 тис. населення.