Власниці ресторану, в якому отруїлися люди, загрожує 3 роки

Прокуратурою Гусятинського району направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно власниці місцевого бару-ресторану за фактом масового харчового отруєння людей під час святкування весілля.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, підприємець відповідатиме за порушення санітарних правил і норм, що спричинили масове отруєння людей.

Санкція за ч.1 ст. 325 ККУ, за якою було відкрито провадження, передбачає штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2013 року після святкування весілля у місті Копичинці, що на Гусятинщині, за медичною допомогою до районної лікарні звернулися жителі Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини.

Було встановлено, що вони отруїлися внаслідок вживання їжі, зараженої патогенними мікробами.

Загалом потерпіла 41 людина, з них 11 дітей, 3 людей перебувало після отруєння у важкому стані.

Слідством встановлено, що масове харчове отруєння людей сталося з вини власника ресторану, якою допущено використання продуктів та сировини для приготування страв без відповідних документів.

Окрім того, підприємець допустила до приготування їжі та обслуговування святкових столів працівників без проходження медогляду та сторонніх осіб. Також у ресторані порушували правила зберігання продуктів, що швидко псуються, готових страв, інвентарю, дотримання режимів миття та дезінфекції.