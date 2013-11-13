Житомирщина отримала 6 сучасних машин швидкої допомоги

У Житомирі відбулася передача КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради" 6-ти придбаних за кошти обласного бюджету сучасних машин швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії передачі машин центру обласною радою, яка відбулася сьогодні, взяли керівники обласної влади, працівники центру, лікарі та громадськість.

"Швидкі допомоги закуплені за результатами тендеру. Для цього з обласного бюджету було виділено 4,2 млн грн",- розповів журналістам головний лікар КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради" Анатолій Сова.

Він уточнив, що з 6 автомобілів швидкої медичної допомоги, 4 - це машини класу В (інтенсивна терапія) та 2 автомобілі класу С (реанімобіль).

За словами Сови, усі працівники екстреної медичної допомоги вже пройшли перепідготовку та оволоділи сучасними методиками надання допомоги у екстрених випадках на новому обладнанні.

Голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський додав, що влада області планує і надалі виділяти кошти з обласного бюджету для закупівлі машин швидкої допомоги. Області не вистачає ще близько 40 таких машин.

Довідка УНІАН. Наразі в Житомирі на балансі центру екстреної допомоги та медицини катастроф області перебувають 103 бригади швидкої допомоги. Станом на 15 листопада бригадами швидкої медичної допомоги здійснено понад 300 тис. виїздів, за добу надходить близько 300 викликів. Вказаний центр діє на Житомирщині з 1 січня 2013 року.