У Львові цегла з будинку впала на голову перехожому – загинув на місці

У Львові на голову чоловікові, який проходив вулицею, з будинку впала цеглина, яка завдала перехожому смертельної травми.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 листопада, о 10.25, від чергового лікаря швидкої медичної допомоги надійшла інформація про те, що на вулиці Шевченка, 418, (Залізничний район, новобудова 9-ти поверхового будинку) на голову невідомого чоловіка, віком близько 60 років, впала цегла.

Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть до їх приїзду.

Особа загиблого встановлюється.

Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.