У Львові цегла з будинку впала на голову перехожому – загинув на місці
13:44, 13 листопада 2013Новини регіонів
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Особу встановлюють
У Львові на голову чоловікові, який проходив вулицею, з будинку впала цеглина, яка завдала перехожому смертельної травми.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 листопада, о 10.25, від чергового лікаря швидкої медичної допомоги надійшла інформація про те, що на вулиці Шевченка, 418, (Залізничний район, новобудова 9-ти поверхового будинку) на голову невідомого чоловіка, віком близько 60 років, впала цегла.
Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть до їх приїзду.
Особа загиблого встановлюється.
Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.
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