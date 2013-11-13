Тернопіль прийняв обласну програму з пожежної безпеки

Тернопільська обласна рада прийняла обласну програму забезпечення пожежної безпеки на 2013-2015 роки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної ради, кошторис програми складає 12,695 млн грн, з них 3 млн грн. заплановано отримати з Державного бюджету, 120 тис. грн – з обласного, 9,569 млн грн – з місцевих бюджетів.

Необхідність прийняття такої програми зумовлена тенденцію збільшення кількості пожеж в області та збільшенням кількості загиблих (на 25%).

Програма спрямована на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів, забезпечення належного захисту від пожеж населення, навколишнього природного середовища, а також об’єктів підвищеної небезпеки.

Кошти передбачено скерувати зокрема на утворення та забезпечення функціонування додаткових підрозділів місцевої пожежної охорони у чотирьох районах, облаштування автоматичної системи пожежогасіння в обласному архіві, приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту чотирьох будинків у Тернополі підвищеної поверховості, підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами

За даними управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області, яке розробляло програму, її реалізація дозволить зменшити кількість пожеж в області на 22,8%, а економічні збитки від пожеж зменшити на 20% до 99,2 млн грн.