На Кіровоградщині на території школи знайшли мінометну міну

У селі Седнівка Устинівського району Кіровоградської області на території школи було знайдено 82 мм мінометну міну часів Другої Світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управлення ДСНС в області, 12 листопада застарілий боєприпас виявили директор школи та працівники котельні під час ремонту теплотраси на території Седнівської ЗОШ. Вибухонебезпечний предмет лежав у ґрунті на глибині близько 2 м. Місце події було огороджено кіперною стрічкою, а заняття у школі, що розташована поруч, припинили. Сапери групи піротехнічних робіт обстежили ділянку міношукачами та вилучили боєприпас, який у подальшому знищили на підривному майданчику.