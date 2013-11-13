На Одещині невідомі виманюють гроші для "незаможних"

В Одеській області невідомі від імені нещодавно призначеного губернатора регіону Миколи Скорика намагаються виманити гроші в установ і підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної держадміністрації, до облдержадміністрації надійшла інформація про те, що впродовж кількох днів керівникам установ, підприємств і організацій телефонують невідомі, які, представляючись помічниками і радниками Скорика, просять перерахувати гроші. Кошти потрібні нібито для надання матеріальної допомоги дитячим будинкам, санаторіям та іншим юридичним чи фізичним особам.

"Повідомляємо, що голова Одеської обласної державної адміністрації Микола Скорик ніяких доручень з цього приводу не давав і нікого зі своїх помічників і працівників облдержадміністрації на такі звернення не уповноважував», - повідомили у прес-службі.

При надходженні подібних дзвінків у прес-службі просять на них не реагувати, і, тим більше, жодних коштів на вказані невідомими рахунки не перераховувати. Також настійно рекомендується звертатися до правоохоронних органів із відповідними заявами для виявлення і покарання телефонних шахраїв.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області, в міліції мають у своєму розпорядженні достовірну інформацію про те, що невідомі особи представляються помічниками керівників органів влади і просять організації або окремо взятих осіб внести грошовий внесок нібито на діючі соціальні програми.

«Таким чином «удавані помічники» привласнюють кошти, які перераховують довірливі громадяни. Щоб не стати жертвою шахраїв, керівництво міліції звертається з проханням по можливості зафіксувати контактні та особисті дані особи, яка представляється. Якщо ж виникла підозра, що ви маєте справу з аферистом, негайно повідомляйте по телефону «102» або звертайтеся із заявою до найближчого районного відділу міліції», - заявили у відділі.