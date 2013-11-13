З лікарень виписано всіх пацієнтів, які отруїлися курами-гриль

З лікарень виписано всіх пацієнтів, які впродовж 25–30 жовтня були госпіталізовані в медичні заклади Львівської, Волинської та Хмельницької областей після вживання курей-гриль придбаних у львівському супермаркеті «Арсен».

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, лікування закінчено 12 листопада. Станом на 13 листопада, із стаціонару виписані всі пацієнти у задовільному стані.

Як зазначається у повідомленні, «за результатами обстежень та клінічно у пацієнтів встановлено діагноз – сальмонельоз».

Як повідомляв УНІАН, впродовж 25-30 жовтня до медичних закладів Львівської, Волинської та Хмельницької областей було госпіталізовано 33 особи, з них 4 дитини. За результатами розслідування спалаху встановлено, що всі постраждалі з 23 по 26 жовтня споживали курей-гриль, яких придбали в супермаркеті «Арсен» ТОВ “Альянс Маркет”, розташованому у Львові (вул. Чорновола, 93). У 26 пацієнтів, які були госпіталізовані після вживання курей-гриль, діагностовано сальмонельоз.

За результатами позапланової перевірки кулінарного цеху супермаркету “Арсен” salmonella enteritidis виділено в 5 пробах харчових продуктів.