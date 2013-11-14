На Волині при розбиранні боєприпасу загинула людина
09:14, 14 листопада 2013Новини регіонів
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На Волині під час вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинула людина.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій житель с. Смідин Старовижівського району Волинської області розбирав поблизу власного житлового будинку металевий вибухонебезпечний предмет часів війни, внаслідок чого стався вибух. У результаті отриманих травм чоловік помер на місці.
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