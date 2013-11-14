На Волині при розбиранні боєприпасу загинула людина

На Волині під час вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинула людина.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій житель с. Смідин Старовижівського району Волинської області розбирав поблизу власного житлового будинку металевий вибухонебезпечний предмет часів війни, внаслідок чого стався вибух. У результаті отриманих травм чоловік помер на місці.