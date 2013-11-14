Росіянка незаконно перевозила через кордон психотроп

У Донецьку до затриманої громадянки Росії, яка незаконно перевозила через українсько-російський кордон психотропну речовину - амфетамін, обрали запобіжний захід – утримання під вартою.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Головного управління СБУ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням таку постанову виніс Ворошиловський районний суд міста Донецька.

Наразі слідчі Управління СБ України в Донецькій області здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому стосовно 28-річної мешканки Ростова-на-Дону. Вона, повертаючись з України додому пасажирським потягом сполученням «Київ-Кисловодськ», від митного контролю у вагоні потягу заховала пакетик з 90 грамами амфетаміну.

У пункті пропуску «Успенка» Східної митниці під час митного огляду правоохоронці виявили тайник з психотропом. Правопорушницю затримали.

Жінці оголошено про підозру у вчиненні злочинів за ч.2 ст.15 (замах на злочин) і ч.1 ст.305 (контрабанда психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 8 років.