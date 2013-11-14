Янукович відвідав Запорізький перинатальний центр

Президент України Віктор Янукович відвідав Запорізький обласний перинатальний центр та ознайомився з ходом його реконструкції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, голова обласної державної адміністрації Олександр Пеклушенко ознайомив главу держави з ходом робіт і продемонстрував на інформаційних стендах етапи реконструкції.

Головний лікар Центру Олександр Кирилюк показав главі держави палати й обладнання закладу, ознайомив з основними напрямами його діяльності.

Під час спілкування з медичним персоналом Янукович зауважив, що одним із важливих завдань країни є охорона материнства і дитинства.

«Життя починається з матері, народжується нове життя - дитина», - сказав Президент, наголосивши на необхідності створення належних умов для функціонування перинатальних центрів.

Глава держави нагадав, що програма будівництва перинатальних центрів в Україні розпочата у 2010 році. Як результат, за словами Януковича, материнська смертність знизилася на 24%, дитяча - на 11%.

Глава держави висловив переконання, що з уведенням нових перинатальних центрів ці показники покращаться.

На переконання Януковича, такі центри не можуть функціонувати без висококваліфікованих лікарів. Президент нагадав, що за останні роки зарплата медиків зросла на 80%. Зокрема, в Запорізькій області середня заробітна плата медпрацівників становить 2485 грн. «Ми і далі йтимемо цим шляхом», - сказв він.

Президент наголосив, що влада налаштована відкривати якомога швидше нові перинатальні центри, але світова економічна криза та економічна ситуація цьому не завжди сприяють.

Глава держави висловив сподівання, що Запорізький перинатальний центр буде відкрито для пацієнтів уже першого грудня цього року.

*** З метою реалізації Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства» в Запорізькій області з 2012 року активно ведеться робота зі створення обласного перинатального центру. Кошторисна вартість будівництва становить 94,4 млн грн. У 2013 році на реконструкцію отримано 67,8 млн грн, у тому числі з державного бюджету - 62,2 млн грн, з обласного - 2,5 млн грн.

Запорізький обласний перинатальний центр розрахований на 124 ліжка. Орієнтовна його потужність - близько 2700 пологів на рік.

Наразі завершено реконструкцію акушерського корпусу, який готовий до відкриття як перша черга перинатального центру.