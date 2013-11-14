На Харківщині фермер викидав туші мертвих свиней у річку

У Дергачівському районі Харківської області фермер викидав туші мертвих свиней у річку, щоб приховати факт загибелі тварин від невідомої хвороби.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області.

Минулого тижня мешканці села Безруки побачили, як молодий чоловік під’їхав на власному авто до річки Лопань та скинув у воду 5 туш мертвих свиней.

Стурбовані такою проблемою мешканці села Безруки звернулися з заявою до Дергачівського райвідділу міліції. Міліціонери за допомогою свідчень місцевих мешканців з’ясували особу правопорушника. Ним виявився 29-річний житель Безруків, який займається вирощуванням худоби.

Фермер пояснив, що вранці погодував тварин вареною крупою, а ввечері вони усі загинули. Чоловік замість того, щоб провести експертизу туш, вирішив втопити тіла в річці.

Про даний факт правоохоронці повідомили керівництво Дергачівської райдержадміністрації та санепідемстанції. В результаті проведеної експертизи було встановлено, що загрози захворювання на африканську чуму не має, тварини загинули від неякісного корму.

За те, що нерозсудливий та безвідповідальний сільський житель забруднив річку, йому доведеться відповідати перед законом. Наприкінці минулого тижня дільничні інспектори міліції склали стосовно громадянина адміністративний протокол відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил благоустрою території міст та інших населених пунктів), що передбачає накладення штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.