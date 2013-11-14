В Ужгороді школярі провели акцію проти п’яних водіїв

В Ужгороді школярі сьогодні провели акцію, спрямовану привернути увагу суспільства до керування автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця УДАІ УМВС України в Закарпатській області Анна Трофимчук, Акція тривала близько години в час пік в Ужгороді – в обідню пору. Діти стояли на основних розв`язках міста із знаками, подібними до дорожніх, які закликають не вживати алкоголь перед тим, як сісти за кермо.

«Акція була мовчазною та одночасно надзвичайно інформативною. За допомогою виготовлених знаків, які не знайдеш у Правилах дорожнього руху, діти закликали дорослих не керувати авто у стані сп`яніння та показали, які наслідки можуть статися через безвідповідальність водіїв", - зазначила Трофимчук

За її словами, "велика кількість керманичів авто призупинялася, щоб розгледіти знаки, із захопленням підбадьорювали юних інспекторів руху киваючи головою та показуючи «клас!».

За словами прес-секретаря, участь в акції взяли восьмеро 11-класників - активістів загонів «Юних інспекторів руху». Більш масового заходу не планували, щоб не зірвати начальний процес.

Начальник Державтоінспекції Закарпаття Михайло Бойчук також повідомив, що акція спрямована привернути увагу суспільства до такого страшного явища, як нетверезі водії.

«На жаль, не на всіх водіїв діє метод покарання за перебування за кермом у стані сп`яніння. А тільки від з початку року у нашій невеличкій області інспекторами ДПС ДАІ було виявлено більше 2200 таких порушників. На деяких не впливають жахливі кадри з місць дорожньо-транспортних пригод. Саме на таку категорію водіїв розрахована наша акція. Можливо, хоча б деякі зреагують на заклики дітей та оберуть безпечний рух».

Трофимчук також уточнила, що безпеку дітей під час акції забезпечували інспектори ДАІ зі взводу супроводження та міського відділу Державтоінспекції. По закінченні акції дітей доправили до навчальних закладів.