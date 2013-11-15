Донеччина: злочинці у підпільному цеху підробляли популярні ліки

У Маріуполі Донецької області правоохоронці виявили підпільний цех із виготовлення медичних препаратів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, представниками прокуратури міста спільно з працівниками міліції при огляді трьох об`єктів у Жовтневому та Іллічівському районах міста Маріуполя було виявлено факти незаконного виготовлення й розповсюдження медичних товарів відомих торгових марок виробництва Росії, США та Німеччини.

Під час обшуку, який проводили 12 і 13 листопада, правоохоронці вилучили понад 100 тисяч етикеток і пакувальних матеріалів вищезгаданих торгових марок, вилучено 6 верстатів для незаконного виготовлення продукції, понад 10 тисяч порожніх ампул і понад 1 тисячу виробів готової продукції.

Наразі у власників іноземних торгових марок з`ясовується розмір завданого їм збитку, після чого буде вирішено питання про внесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 176 (порушення авторського права й суміжних прав) КК України.

Під час проведення слідчих дій прокуратурою міста Маріуполя було встановлено грубі порушення законодавства в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в оборот небезпечної продукції) КК України, сказано в повідомленні.