Черкащина: керівники школи-інтернату привласнили 1 млн

У Золотоноші Черкаської області посадовці школи-інтернату привласнили майже 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, за результатами перевірки було встановлено, що службові особи школи-інтернату з грудня 2008 року по травень 2013 року незаконно здійснили зарахування коштів на карткові рахунки працівників закладу в завищеному розмірі, завдавши школі-інтернату збитків на загальну суму майже 1 млн грн.

Прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Досудове розслідування триває.