У Києві 100 будинків лишилися без опалення і гарячої води

Перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко доручив «Київенерго» та аварійним службам районів у посиленому режимі ліквідовувати пориви на мережах, через які без опалення і гарячої води залишаються майже 100 будинків.

Про це УНІАН повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За словами Голубченка, на ранок 15 листопада без гарячої води залишаються 55 будинків та 42 будинки – без опалення. Зокрема, 1 будинок без гарячої води у Голосіївському районі, 8 будинків без гарячої води і 11 – без тепла у Подільському районі, 1 будинок без холодної води, 27 – без гарячої та 18 без опалення у Святошинському районі. Крім того, у Солом’янському районі відсутня гаряча вода у 5-ти будинках та опалення у 3-х будинках, у Шевченківському районі без гарячої води залишається 14 будинків та 10 – без опалення, уточнив він.

«Я просив би голів райдержадміністрацій та «Київенерго» вирішити проблеми відсутності гарячого водопостачання та опалення у кожному окремому будинку. Необхідно прискорити роботи з відновлення подачі тепла, адже вже на ці вихідні синоптики прогнозують заморозки. Усі кияни повинні бути з теплими батареями та гарячою водою», - сказав Голубченко.

Також він звернувся до мешканців столиці з проханням повідомляти до call-центру про кожен випадок відсутності гарячої води та опалення для найшвидшого реагування.