На Черкащині грибники знайшли 24 боєприпаси

В Черкаській області вранці 14 листопада біля селища Лисянка грибники знайшли у лісопосадці 24 боєприпаси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, про свою небезпечну знахідку відразу повідомили рятувальникам, які прибули на місце. Серед боєприпасів було 18 артилерійських снарядів діаметром 76 мм, 3 мінометні міни діаметром 82 мм, артилерійський снаряд діаметром 105 мм, 120 міліміметрова мінометна міна та граната РГ-42 часів війни.

Піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС в Черкаській області всі боєприпаси вилучила та знищила на спеціальному полігоні.