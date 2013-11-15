На Рівнещнині снижується захворюваність на кір

У Рівненській області медики фіксують зменшення захворюваності на кір після спалаху у жовтні-листопаді.

Про це повідомила УНІАН заступник начальника управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації Марія Думановська.

За її словами, зараз у Сарненському районі реєструється щодня від 1 до 5 випадків захворювань, в той час як ще 10 днів тому доходило до 25 випадків щодня.

Думановська розказала, що просила спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України забезпечити область вакцинами проти кору в повному обсязі, і в МОЗ повідомили, що саме 15 листопада вакцини надійшли. За прогнозами медичного посадовця, Рівненська область має отримати їх у понеділок.

За останніми даними, у Сарненському районі на кір сьогодні хворіють 43 людини, 40 з них – діти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненької області, за фактом службової недбалості у діях посадових осіб органів охорони здоров’я та державної санітарно-епідеміологічної служби, які не вжили заходів до запобігання спалаху захворюваності дітей на інфекційну хворобу, прокуратурою Сарненського району розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 367 КК України.

Крім того, прокуратурою області проводиться перевірка в головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби в Рівненській області та управлінні охорони здоров`я Рівненської обласної державної адміністрації на предмет повноти вжиття заходів щодо запобігання розповсюдженню та профілактики інфекційних захворювань серед дітей.

Як повідомляв УНІАН, з 23 жовтня по 8 листопада у c. Цепцевичі Сарненського району Рівненської області серед учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів було зареєстровано спалах кору, внаслідок якого захворіло 53 дитини.

За інформацією МОЗ, причиною спалаху захворюваності на кір в Рівненській області стала відмова від вакцинації за релігійними переконаннями. Всього в Рівненській області налічується близько 4 тис. осіб, які не надали згоди на вакцинацію від кору, з них майже 2 тис. 300 проживають у Сарненському районі, де й виник спалах захворюваності. Головна причина відмов – релігійні переконання батьків, які не дозволяють вакцинувати дітей, зазначається в повідомленні.

Водночас, начальник епідеміологічного відділу головного управління Держсанепідслужби в Рівненській області Віктор Мороз заявляв, що крім відмов від щеплень, причиною спалаху кору стала нестача відповідної вакцини. За його словами, область забезпечена вакцинами на 21% від потреби.