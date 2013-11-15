У столиці погіршиться якість води - "Київводоканал"

“Київводоканал” попереджає про можливе погіршення якості питної води у трьох районах столиці через потрапляння зливових вод з Вишгорода у Дніпро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ “АК “Київводоканал”, у середу, 13 листопада, фахівці підприємства виявили факт проведення будівельних робіт поряд зі штучною водоймою, призначеною для відстоювання дощової води у Вишгороді.

Після обстеження території та спілкування з представником виконавця робіт з’ясувалося, що розкопки проводяться згідно з проектом, погодженим з відповідними організаціями Вишгорода і Київської області, у тому числі з водоканалом Вишгорода. Проект передбачає прокладку трубопроводу діаметром 600 мм для пониження рівня води у зливовій водоймі. Скид води після проходження системи фільтрів, як зазначають у «Київводоканалі», передбачений у Дніпро, а нижче за течією цієї системи розташовані водозабірні споруди Дніпровської водопровідної станції (ДнВС).

Як наголошують у «Київводоканалі», ДнВС забезпечує питною водою третину жителів Києва.

Зазначений проект не узгоджувався ні з водоканалом, ні з Екологічною інспекцією. Також відсутня інформація про здатність запроектованих фільтрів очищувати воду до безпечного рівня.

Дощова каналізація Вишгорода не має очисних споруд, а дощові води накопичуються у штучному озері-накопичувачі, поряд з яким і проводяться зазначені роботи. Фахівці столичного водоканалу досліджували проби води з озера і з’ясували, що ступінь забруднення, особливо бактеріологічного, перевищує всі допустимі норми.

«Таким чином, потрапляння значної кількості дощових вод зі зливової водойми у Дніпро може призвести до перебоїв у роботі ДнВС, погіршення якості питної води у районах, які забезпечуються водою з цієї станції, та взагалі до зупинки водозабору і, як наслідок, розбалансованості роботи всієї системи централізованого водопостачання Києва», - попереджають у «Київводоканалі».

У серпні 2012 року «Київводоканал» уже звертав увагу на ситуацію, що склалася у Вишгородському районі. Тоді у зв’язку з інтенсивними зливами рівень води в озері досяг критичної межі. Для вирішення проблеми адміністрація Вишгорода із залученням рятувальників прийняла рішення про перекачку води з озера-накопичувача безпосередньо у Дніпро через шлюзовий канал, розташований на відстані лише 1300 м від водозабірних споруд Дніпровської водопровідної станції.

«Існував ризик, що усі перекачані у Дніпро води з великою концентрацією забруднення надійдуть на водозабірні споруди», - наголосили у «Київводоканалі».