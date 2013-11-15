В Івано-Франківську ліквідували нарколабораторію

Івано-Франківські УБОЗівці затримали злочинне наркоугрупування.

Як повідомили УНІАН в Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, півроку у місті функціонувала нарколабораторія, створена студентом одного із медичних навчальних закладів обласного центру, а в групу входило п’ятеро осіб.

В повідомленні зазначається, що за допомогою спеціально пристосованого обладнання зловмисники налагодили виробництво особливо-небезпечного наркотичного засобу «Амфетамін» у помешканні одного із правопорушників, а також вони займалися перепродажем «Субітексу» та марихуани.

Правоохоронці повідомляють, що двоє з п’яти зловмисників раніше були судимі за грабіж та незаконне поводження зі зброєю. Усі п’ятеро є жителями міста та області.

Зазначається, що правоохоронці здійснили 11 оперативних закупівель, у ході яких було зафіксовано факти збуту зловмисниками оптових партій амфетаміну на загальну суму 10 тис. грн та 17 таблеток «Субітексу» на суму 5100 грн.

В рамках кримінальних проваджень працівники УБОЗу провели 14 санкціонованих обшуків, під час яких у фігурантів вилучили 40 банок хімічних речовин для виготовлення амфетаміну та спеціальне приладдя.

В повідомленні зазначається, що трьох учасників злочинної групи було затримано в порядку ст.208 КПК України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Стосовно двох інших правопорушників вирішується питання про затримання та обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.