На Чернігівщині жінка впала у колодязь і залишилася живою

На Чернігівщині 55-річна жінка впала у 10-метровий колодязь і залишилася живою, повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в області.

14 листопада до оперативно-координаційного центру обласного Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що у селі Перше Травня Городнянського району впала у колодязь 55-річна жінка.

Крики про допомогу з колодязя вранці почули місцеві жителі та намагалися допомогти жінці. У колодязь опустили драбину, проте піднятися по ній жінка самостійно не змогла.

Після невдалих спроб, люди викликали рятувальників. До місця пригоди прибуло відділення 4-го професійного пожежного посту з селища Седнів. За допомогою мотузки один з рятувальників спустився у колодязь на 10-метрову глибину, обв’язав жінку, після чого її підняли на поверхню.

Як з`ясувалося, того ранку мешканка с. Івашківка Городнянського району прийшла у с. Перше Травня провідати брата. За яких обставин жінка потрапила до колодязя, вона пояснити не змогла.