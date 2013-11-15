На Дніпропетровщині шукають трьох рибалок
17:04, 15 листопада 2013Новини регіонів
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Зникли вчора на Дніпрі
На Дніпропетровщині рятувальники шукають трьох зниклих вчора на річці Дніпро рибалок. Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
14 листопада близько 17 год. зник мобільний зв`язок з відпочиваючими на приватній базі у селі Суха Калина Синельниківського району, які вийшли на риболовлю на Дніпро і не повернулися.
Повідомлення про зниклих надійшло сьогодні, 15 листопада, о 12:20 до пункту зв’язку 48-ї державної пожежно-рятувальної частини.
На даний момент організовано пошуково-рятувальні роботи. До пошуків залучено 25 чоловік та 9 одиниць техніки.
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