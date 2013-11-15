На Дніпропетровщині шукають трьох рибалок

На Дніпропетровщині рятувальники шукають трьох зниклих вчора на річці Дніпро рибалок. Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

14 листопада близько 17 год. зник мобільний зв`язок з відпочиваючими на приватній базі у селі Суха Калина Синельниківського району, які вийшли на риболовлю на Дніпро і не повернулися.

Повідомлення про зниклих надійшло сьогодні, 15 листопада, о 12:20 до пункту зв’язку 48-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На даний момент організовано пошуково-рятувальні роботи. До пошуків залучено 25 чоловік та 9 одиниць техніки.