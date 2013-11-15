На Чернігівщині найгірший показник приросту населення

Серед усіх областей України у Чернігівській області відзначається найнесприятливіший показник приросту населення.

Про це під час круглого столу в УНІАН, присвяченого проблемам безпліддя в Україні, сказала заступник начальника Управління охорони материнства і дитинства Міністерства охорони здоров`я України Валентина Коломейчук.

Вона зауважила, що в Україні за останні 5-7 років населення зменшилося на декілька відсотків, і відзначила, що за природним рухом населення, по даним за 2012 рік, в Україні спостерігається від`ємний приріст. «У нас більше помирає, ніж народжується», - додала Коломейчук.

Водночас у деяких регіонах відзначається позитивний приріст населення. Зокрема, у Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях. Негативна ситуація зберігається у Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Сумській областях.

«Найгірша ситуація в нас у Чернігівській області. Ми маємо найнесприятливіший показник - це мінус 9,3 приріст населення. Там узагалі ситуація шокуюча з природним рухом населення», - наголосила Коломейчук.

«Особливо ми маємо зниження населення (загалом по Україні - УНІАН) у віковій групі 10-14 років дівчатка, і хлопчики, звичайно. І дівчатка-підлітки 15-17 років», - сказала вона і наголосила, що за деякий час саме ця вікова категорія має реалізовувати свої репродуктивні права.

Так, категорія дівчат-підлітків у віці 15-17 років на сьогодні становить лише трохи більше 700 тис. «За останні 10 років ми маємо на 26% зменшення цієї вікової категорії населення», - додала Коломейчук.

Категорія населення у віці 10-14 років становить трохи більше 900 тис., відзначила вона. «Прогностично не зовсім ця ситуація гарна. І якщо врахувати, що кожна дівчинка, яка досягає репродуктивного віку, має низку захворювань, і тим більше, що їх мало, - ми маємо досить великий прошарок населення, який має безпліддя і має протипоказання до виношування вагітності», - підкреслила Коломейчук.