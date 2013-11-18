Закарпаття: під час буріння газової свердловини сталася аварія

У Закарпатській області учора ввечері у полі поблизу с. Руські Комарівці Ужгородського району під час буріння газової свердловини ТОВ “Тиса-Газ” сталася розгерметизація і викид суміші природного газу та азоту в атмосферу.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, жертв, постраждалих та загрози навколишньому середовищу немає.

О 5.00 18 листопада аварію ліквідовано шляхом перекриття засувки.

Проводяться роботи із заповнення свердловини буровим розчином.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 10 од. техніки та 50 чол. особового складу.