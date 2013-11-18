В Ялті - масові отруєння городян

Прокуратура Ялти відкрила кримінальне провадження за фактом харчового отруєння майже півсотні жителів міста цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби наглядового відомства Криму, розслідування проводиться за частиною 2 статті 325 Кримінального кодексу України - «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь».

В основному, до лікарні з кишковою інфекцією потрапляють жителі мікрорайону Полікурівка. За тиждень в стаціонарі побували 48 осіб, з них більше половини - діти. Хтось їв «молочку», інші - рибу, треті - салат і т.п.

Як повідомляв УНІАН, СЕС взяла проби води і продуктів. До води у «ревізорів» претензій немає.Водночас, місцеві грішать саме на неї. У місті проводяться масові перевірки «точок» з продажу харчових продуктів.