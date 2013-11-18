Кияни зможуть отримати безоплатні консультації ендокринологів

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з діабетом у 14 аптеках КП «Фармація» з 18 до 22 листопада кияни зможуть отримати консультації ендокринологів, сімейних лікарів і терапевтів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, лікарі працюватимуть в аптеках щодня з 11.00 до 13.00.

За даними ВООЗ, у світі зареєстровано 175 млн хворих на діабет.

За даними Міжнародної діабетичної федерації, до 2030 року в світі буде налічуватись близько 552 млн хворих.

Медики пов’язують зростання кількості хворих на діабет зі зростанням споживання продуктів з високим глікемічним індексом – солодощів, виробів з борошна вищого ґатунку, солодких газованих напоїв тощо.

У Києві кількість випадків цукрового діабету за останні п’ять років зросла на 8,5%. Серед майже 90 тисяч хворих на цукровий діабет – 12 тисяч осіб (13,5%) мають інсулінозалежну форму хвороби (у 2008 році – 14%). Судинні ускладнення різної локалізації на сьогодні спостерігаються у 37,2% хворих, в 2008 році питома вага ускладнених форм становила 39%.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України, доктор медичних наук, професор Микола Гульчій поінформував, що в Україні на сьогодні 1 млн 300 тис. хворих на цукровий діабет. За 10 років їхня кількість зросла з 1,6 до 2,9 на 100 тисяч населення».

На початок 2013 року в Україні було зареєстровано 8 тис. 178 дітей, хворих на цукровий діабет, що становить 10,26 на 10 тисяч дитячого населення.

*** Всесвітній день боротьби з діабетом відзначався 14 листопада.