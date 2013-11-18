У Тернополі водій, уникаючи зіткнення, збив людей на зупинці

У Тернополі водій, уникаючи зіткнення з іншим автомобілем, збив трьох осіб на зупинці громадського транспорту.

Як повідомив кореспондента УНІАН начальник сектору профілактичної роботи обласного управління Державтоінспекції Василь Барановський, дорожньо-транспортна пригода сталася учора близько опівночі на пр. Злуки.

Встановлено, що ДТП спричинив водій автомобіля «Дачія Логан», який при повороті підрізав «Ауді», що їхала у попутному напрямку. Як наслідок, водій «Ауді», уникаючи зіткнення, виїхав на зупинку громадського транспорту, де збив трьох людей, з яких одна неповнолітня жителька Львова.

За попередніми даними, до аварії призвело те, що 35-річний водій автомобіля «Дачія Логан» керував транспортним засобом у нетверезому стані.

За даними правоохоронців, у лютому цього року цей водій у стані алкогольного сп’яніння вже вчиняв ДТП із матеріальними збитками. Минулого року працівники ДАІ теж затримували його та притягували до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння. У зв’язку з цим правоохоронці вимагатимуть у суді позбавити водія права керувати транспортними засобами на тривалий термін.