3-річна дитина отримала тяжкі опіки від багаття

В Одеській області 14 листопада було госпіталізовано у тяжкому стані трирічну дитину, яка отримала опіки під час розпалювання багаття старшими дітьми.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ та громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, НП сталася в селі Павлівка Фрунзовського району.

«Дитина отримала термічні опіки 12% тіла внаслідок займання одягу. Як з`ясувалося, на території приватного домогосподарства четверо дітей (віком до 10 років) намагалися за допомогою бензину й сірників розпалити багаття. Мати однієї з них, власниця будинку, за дітьми не стежила», - повідомили у відділі.

Коли загорілося багаття, полум`я перекинулося на брюки трирічного сина власниці будинку. Діти самостійно загасили одяг, але уникнути опіків не вдалося. Потерпілого госпіталізовано до Фрунзовської районної лікарні. Медики оцінюють стан його здоров`я як тяжкий.