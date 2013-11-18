Чоловіка, що убив медика, помістили у психлікарню із суворим режимом

Суд Заводського району Запоріжжя засудив 51-річного жителя Запоріжжя, який у травні ц.р. напав на бригаду «швидкої» й убив вагітну жінку-фельдшера, до примусового перебування в психіатричній лікарні із суворим режимом утримання на невизначений строк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «суд погодився з доводами державного обвинувачення й ухвалив помістити обвинуваченого в спеціальний лікувальний заклад - «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом» і утримувати його в умовах, що виключають його суспільно небезпечну поведінку».

У прокуратурі також уточнили, що в подібних ситуаціях суд не уточнює строк відбування покарання: засуджений є пацієнтом і строк його перебування в психіатричній лікарні із суворим, посиленим або загальним режимом утримання визначається лікарями, виходячи з його стану. В разі виникнення підстав для переведення до лікарні з іншим – м`якшим режимом утримання, це рішення ініціюється медиками й питання розглядається судом додатково.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2013 року в Заводському районі Запоріжжя було скоєно напад на бригаду «швидкої допомоги», внаслідок якого 31-річна жінка-фельдшер, яка допрацьовувала останні чергування перед виходом у декретну відпустку, отримала численні колото-різані поранення, від яких померла на місці пригоди. Ще 2 члени бригади також отримали поранення ножем і опіки від кислоти, але вижили. Злочин скоїв 51-річний місцевий житель, який перебував на обліку в психіатра.

Призначена в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.115, ч.2 ст.15, п.п.1, 13 ч.2 ст.115 КК України - (умисне вбивство, скоєне при обтяжливих обставинах) комплексна судмедекспертиза визнала вбивцю таким, що страждає на хронічне психічне захворювання, й встановила, що на момент скоєння злочину він не міг управляти своїми діями.