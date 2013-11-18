У Кривому Розі підліток «замінував» торгівельний центр

Вчора, 17 листопада, до міліції Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.) надійшов анонімний телефонний дзвінок про мінування одного з найбільших торгівельних центрів міста.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, встановлено, що автором повідомлення є 8-класник однієї з місцевих шкіл.

З торгівельного центру були евакуйовані кількасот відвідувачів та персонал. Працівники міліції понад 2 години обстежували 40 тис. кв. метрів площі, на яких розміщувалося 124 торгівельні павільйони, підземна стоянка для автомобілів та два великі супермаркети. Вибухового пристрою знайдено не було.

Правоохоронці з’ясували, що дзвінок надійшов з телефону-автомату, розташованого в одній з міських лікарень. Ним виявився 13-річний пацієнт стаціонару. У присутності батьків він пояснив, що повідомив про мінування із хуліганських спонукань.

Дії зловмисника кваліфікуються слідчими за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).