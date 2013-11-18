У Харкові затримали торговця кокаїном.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центра Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його відомостями, 15 листопада в центрі Харкова співробітники СБУ із залученням спецпідрозділу «Альфа» затримали наркоторговця під час спроби збуту чергової партії кокаїну.

Затримання проводилося в рамках розслідування фактів протиправної діяльності міжрегіонального злочинного наркоугруповання, ліквідованого СБУ ще на початку серпня.

Як з’ясували правоохоронці, затриманий 46-річний громадянин України налагодив збут кокаїну на території Харкова.

Під час санкціонованого обшуку помешкання затриманого правоохоронці виявили та вилучили прилади для фасування та зважування наркотиків із залишком кокаїну, а також нарізну вогнепальну зброю.

За висновками проведеної експертизи, концентрація наркотичної речовини у вилученій партії була дуже високою, тому цієї кількості наркотику вистачило б майже на 40 доз, а їхня вартість на «чорному» ринку становить понад 1 тис. дол.

16 листопада наркоділку оголошено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та замах на збут наркотичних засобів у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Рішенням Київського районного суду Харкова затриманому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Наркоторговцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України здійснює заходи щодо встановлення каналу надходження наркотику в Україну та інших осіб, які можуть бути причетні до його транспортування та зберігання.