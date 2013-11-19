У Єнакієво горіла школа-інтернат

Пожежні підрозділи ліквідували пожежу, що виникла вчора ввечері у школі-інтернаті № 12 міста Єнакієве Донецької області.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло вчора о 17.15.

На місці події пожежними підрозділами було встановлено, що горять меблі в актовому залі на третьому поверсі. Пожежа була локалізована о 18.55, а пізніше ліквідована. Загиблих та постраждалих немає.

На момент гасіння полум’я 28 дітей та троє працівників інтернату, які на той час перебували у навчальному корпусі, виведені рятувальниками на свіже повітря.

Всього у інтернаті навчається 105 дітей.

Від Головного управління ДСНС України у Донецькій області до ліквідації пожежі залучалося 8 одиниць спеціальної техніки.